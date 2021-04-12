فنون ومشاهير

أحلام تتناول ورق العنب بيدها من طبق الشيف بوراك... وتتعرض للانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2021 | 09:00
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تربط علاقة صداقة بين الشيف التركي الشهير بوراك وعدد من الفنانين العرب. وفي هذا السياق تناقل بعض الحسابات الناشطة في تطبيق "إنستغرام" فيديو سجل للفنانة الإماراتية أحلام وظهرت فيه برفقته.

 

وتبين من خلال المقطع أنه قام بتحضير طبق كبير من ورق العنب المحشو. وبدا أن الفنانة أعجبت بشكل الطبق حيث لم تتمكن من الانتظار وطلبت من الشيف النظر إلى أعلى لتتمكن من أخذ قطعة.

 

وسارع الأخير إلى جعلها تتناول قطعة من يده قبل أن تبدأ بالأكل بيدها. وأثار المقطع اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث تنوعت التعليقات بين من انتقدوا طريقة أكل الفنانة تناولها الطعام من يد بوراك ومن أثنوا على عفويتها ومن شددوا على أن الفيديو لم يسجل في منزلها.

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ومما كتبه هؤلاء: "متحمسة أم فاهد" و"يا ترى كم كلفها؟" و"ماشاء الله وين غيرة زوجها يوم يوكلها بيده لو خلاص مافي رجال؟".

 

يشار إلى أن الفنانة نشرت عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص في التطبيق صوراً للشيف برفقة ابنتها لولوة الهاجري.

 

المصدر: لها
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