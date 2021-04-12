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فنون ومشاهير
محمد عادل إمام الأعلى أجرا في رمضان بمبلغ فلكي.. قيمته ستفاجئكم!
Lebanon 24
12-04-2021
|
12:00
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تربع الفنان المصري محمد عادل إمام، على قائمة الفنانين الأعلى أجورا في شهر رمضان، بعد حصوله على 40 مليون جنيه، عن مسلسله هوجان خلال موسم رمضان 2020.
ويواصل الفنان المصري تصوير مسلسل "النمر"، الذي يدور حول نمر يقتنص من الصاغة بمنطقة الجمالية وشارع المعز أشياء ثمينة، وسيعرض العمل في شهر رمضان 2021 على قناة "الحياة".
وتبدأ أحداث المسلسل مع محمد إمام ثم يظهر "النمر"، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه، وترصد مكافآت لمن يقبض عليه، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
والمسلسل من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وإيناس كامل، وعلاء مرسي.
المصدر: عربي 21
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