بعد السخرية منه.. عمرو أديب بأعنف هجوم على محمد رمضان: "هاربيك" (فيديو)

قرر الإعلامي المصري عمرو أديب، مقاضاة الفنان محمد رمضان، بعد تطاول الأخير عليه خلال الأيام الماضية عبر منشورات ساخرة نشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمرو أديب خلال حلقة أمس الأحد من برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على mbc مصر، إنه قرر رفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، لافتًا إلى أنه سيأخذ حقه كاملاً بالقانون.

وتابع: "في ناس حظها وحش، بياخدوا الحياة في وشهم ومحدش هيعمل لهم حاجة، وبيحسوا إن هما مسنودين، معنديش مشكلة اختلف مع أي حد في أي حاجة إنما لما نوصل لعدم الرباية، مش أنا بقى اللي باخد حقي فيه، ده القانون، والحمد لله القانون جاب حق ناس تانية الأسبوع اللي فات".

وأكد أديب أنه لا أحد فوق القانون في مصر، ويجب على المسيء أن تتم معاقبته بالقانون قائلا: "هربيك وهاخد حقي منك بالقانون، لو فاكر أنك مسنود البلد دي مافيهاش حد مسنود".

وأضاف أنه في حال حكمت المحكمة لصالحه ضد رمضان، سيتبرع بالتعويض كاملاً لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال، والتي تحتاج كل الدعم.

وكان الإعلامي المصري قد وجه رسالة إلى رمضان بعد الفيديوهات التي نشرها وظهر فيها يلقي بأموال في حمام السباحة، عقب صدور حكم بإلزامه دفع ستة ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019. ليرد عليه رمضان بأسلوب مستفز وساخر بمشهد من مسلسله "الأسطورة" ويقول فيه: "بس يا بابا".