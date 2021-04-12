أحمد أبو هشيمة يكشف صعوبة حالته بعد إصابته بكورونا.. والجمهور يسأل عن ياسمين صبري

كشف زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إصابته مؤخراً بالعدوى الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ولهذا نشر عبر حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة له أرفقها بتعليق أوضح فيه حقيقة حالته وكتب: "الحمد لله على لطفه بي... أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جداً...".

وأضاف: "الحمد لله أنا الآن في حال أفضل. رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة. ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر".

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A post shared by Ahmed Abou Hashima (@ahmedabohashima)





وسارع الكثيرون إلى تمني الشفاء العاجل له متسائلين عن حالة زوجته. يشار إلى أن الأخيرة ردت في وقت سابق على حملات سخرية انطلقت على مواقع التواصل بعد ظهور حساب في "فيسبوك" يحمل اسمها حيث كتبت عبر حسابها في "تويتر": "لا يوجد لديّ أي حسابات على الفيسبوك. ده حساب مزور. وأنا حقفله".