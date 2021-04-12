نجمة عربية شهيرة تخضع لجراحة عاجلة بسبب خطأ طبي! (فيديو)

نشرت النجمة المصرية فيفي عبده على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، مقطع فيديو لها تروي تعرضها لخطأ طبي من أحد الأطباء، حيث أعطاها "حقنة" عن طريق الخطأ تعرضت على إثرها للإعياء وجرى نقلها للمستشفى، وستضطر للخضوع لعملية جراحية اليوم.

وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية.. ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم".

وكانت فيفي عبده قد أعلنت منذ أيام عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام": "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح الكورونا بس طبعاً لسه هفضل محافظة على كل احتياطات الوقاية من الكورونا عشان الموضوع مش هزار خلوا بالكو من نفسكم واللي حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح.. ربنا يحمي الجميع وتحيا مصر".