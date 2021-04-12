ممثلة لبنانية تعايد والدها وتنشر صورته مع وديع الصافي

عايدت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والدها بمناسبة عيد ميلاده حيث وجّهت له رسالة تمنّت له فيها العمر المديد.
ونشرت دانييلا صورة جمعت والدها مع الراحل وديع الصافي أرفقتها برسالة: "ضحيت بكل شيء بتحلم فيه يتحقق، نحنا اللي منحلم فيه..الأب رمز التضحية.. وإنت رمز كل شيء حلو بحياتي .. يخليلي إياك ويعطيك العمر والصحة ويخليك سند ومصدر كل شيء حلو بحياتي.. عقبال المية أبي .. الصورة لأبي مع الراحل الكبير وديع الصافي .. يوسف رحمة".
ضحيت بكل شي بتحلم فيه تنحقق نحنا اللي منحلم فيه..
— Daniella Rahme (@daniellarahme) April 11, 2021