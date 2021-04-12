فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تعايد والدها وتنشر صورته مع وديع الصافي

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:00
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عايدت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والدها بمناسبة عيد ميلاده حيث وجّهت له رسالة تمنّت له فيها العمر المديد.

ونشرت دانييلا صورة جمعت والدها مع الراحل وديع الصافي أرفقتها برسالة: "ضحيت بكل شيء بتحلم فيه يتحقق، نحنا اللي منحلم فيه..الأب رمز التضحية.. وإنت رمز كل شيء حلو بحياتي .. يخليلي إياك ويعطيك العمر والصحة ويخليك سند ومصدر كل شيء حلو بحياتي.. عقبال المية أبي .. الصورة لأبي مع الراحل الكبير ‎وديع الصافي .. يوسف رحمة".

 

ضحيت بكل شي بتحلم فيه تنحقق نحنا اللي منحلم فيه..

الأب رمز التضحية.. وإنت رمز كل شي حلو بحياتي.. يخليلي اياك ويعطيك العمر والصحة ويخليك سند ومصدر كل شي حلو بحياتي.. عقبال المية بيّي ♥️
الصورة لبيّي مع الراحل الكبير #وديع_الصافي #يوسف_رحمة #دانييلا_رحمة pic.twitter.com/sQurvHQ5G6


يذكر أن دانييلا تشارك في دراما رمضان بمسلسل " الموت " من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" للإنتاج لصاحبها المنتج جمال سنان والعمل من بطولة ماغي بو غصن، باسم مغنية والممثلين السوريين خالد القيش، محمد الأحمد، بالاشتراك مع الممثلين أحمد الزين فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود.

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