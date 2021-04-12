فنون ومشاهير

محمد رمضان ودينا الشربيني أبرز ضحايا رامز جلال.. والبرومو مرعب (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2021 | 23:00
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كشف الممثل رامز جلال عن البرومو الترويجي الأول لبرنامجه الجديد "رامز عقله طار" وشوّق الجمهورعلى مقالبه المرعبة التي ستعرض في رمضان.

ووعد رامز الجمهور بالوصول لأقصى حدود الرعب والمخاطر في المقالب الجديدة له في البرنامج وكشف عن ملامح المقلب في البرومو حيث ظهر ضحاياه يتعرضون لحادث تعطل أثناء ركوبهم الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة قبل أن ينقلوا إلى طائرة من أجل انقاذهم ولكنهم يسقطون من الطائرة في الماء.

بسم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر

( #رامز_عقله_طار ) 💪💪 على @mbcmasr ان شاء الله #رمضان_2021 🙏#رامز_جلال@Turki_alalshikh pic.twitter.com/xTM6xaIUED

كما كشف البرومو قائمة ضحايا المقالب وكان أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، محمد هنيدي، روجينا، سمية الخشاب وغيرهم. 

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