راغب علامة يكشف سراً لأول مرة: أجريت تحليلاً لأتأكد أن هذه الطفلة ابنتي

كشف الفنان راغب علامة عن تفاصيل علاقاته النسائية التي مر بها طوال السنوات الماضية، موضحاً أن ما عاشه كان علاقات حب وليست نزوات، وأكد أنه شخص صادق في مشاعره للغاية.
وقال خلال برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني أنه عاش علاقات حب منذ أن كان صغيرا حتى زواجه، مشيراً الى أن "هناك إمرأة وحيدة خدعته في حياته وادعت أنها أنجبت منه ابنة".
من ناحية أخرى، أفصح راغب علامة لبرنامج "السيرة" أن زوجته، جيهان علامة، كانت إحدى معجباته، والتقاها لأول مرة وقتما كان عمرها 16 عاما، وطلبت التقاط صورة تذكارية معه، ثم يصادف أن تقترح عليه والدته الزواج منها بعد مرور 7 سنوات على الواقعة".