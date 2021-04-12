راغب علامة يكشف سراً لأول مرة: أجريت تحليلاً لأتأكد أن هذه الطفلة ابنتي

كشف الفنان راغب علامة عن تفاصيل علاقاته النسائية التي مر بها طوال السنوات الماضية، موضحاً أن ما عاشه كان علاقات حب وليست نزوات، وأكد أنه شخص صادق في مشاعره للغاية.



وقال خلال برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني أنه عاش علاقات حب منذ أن كان صغيرا حتى زواجه، مشيراً الى أن "هناك إمرأة وحيدة خدعته في حياته وادعت أنها أنجبت منه ابنة".



وأشار إلى أن هذه المرأة طلبت منه في تسعينيات القرن الماضي أن يعلن في وسائل الإعلام عن زواجهما، وذلك بحجة أن لا أحد سيطلب الاطلاع على أوراق الزواج.وأضاف: "كانت علاقة مساكنة لمدة 4 سنوات ولم تكن علاقة زواج، ولم يرد وقتها أن يقول إن علاقتهم خارج نطاق الزواج حتى لا يتسبب في أزمات لنفسه".كما نفى أن تكون قد أنجبت منه، موضحاً أنها أنجبت طفلة وأخبرته أنها ابنته، فقام بإجراء فحص DNA ليتبين أنها ليست ابنته.

من ناحية أخرى، أفصح راغب علامة لبرنامج "السيرة" أن زوجته، جيهان علامة، كانت إحدى معجباته، والتقاها لأول مرة وقتما كان عمرها 16 عاما، وطلبت التقاط صورة تذكارية معه، ثم يصادف أن تقترح عليه والدته الزواج منها بعد مرور 7 سنوات على الواقعة".



وقال: "تزوجنا بعد أسبوعين فقط، وغنيت لها أغنيتين هما "فرق كبير" و"سيدتي الجميلة".