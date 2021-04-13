نائبة لبنانية سابقة وزوجها الإعلامي يحصلان على الإقامة الذهبية.. هذه التفاصيل (صور)

على حسابهما على "إنستغرام" أعلنت النائبة السابقة نايلة تويني وزوجها الإعلامي مالك مكتبي حصولهما على الإقامة الذهبية في الإمارات.

ونشر الزوجان مكتبي صورة لهما تؤكد حصولهما على الإقامة الذهبية. ومن جهته، كتب مالك مكتبي: "لا حدود لحلمك في دولة تساهم في صناعته.

بارقة أمل من بلد يُشعِرك أنك في بلدك، ويرحب بك للمساهمة ببناء مستقبلك في دولة المستقبل، في دولة لا تعرف المستحيل.



دولة تشعرك بالأمن والأمان. دولة تستقطب العالم. دولة ثروتها الحقيقية تكمن في سعادة شعبها - مواطنيها والمقيمين فيها".

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أمّا النائبة السابقة فكتبت: "شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحي الإقامة الذهبية.

دولة تحترم الماضي وتستمد منه الأصالة والرؤية، وتحيي الحاضر مكرمة الانسان بمعزل عن دينه ولونه وجنسيته، وتخطط للمستقبل كاسرة حدود الكرة الأرضية. في أرض الامارات، دولة التسامح، حكايات جديدة تحبكها كلّ يوم النظرة الى المستقبل ومصلحة الانسان.

ونحن اللبنانيين، ندرك جيّداً معنى الفرص المهدورة في الأوطان، لما نملك من طاقات ابداعية وأدمغة، تحتاج سياسات وطنية تعمل من أجل الاستقرار ومصلحة الشعب. لكننا سنتمسك دائماً بالأمل من أجل لبنان الذي نؤمن به، وهذه رسالتنا في "النهار".