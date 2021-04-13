بلقيس تبكي بسبب نادين نسيب نجيم! (فيديو)

لم تتمكن الفنانة اليمنية بلقيس فتحي من منع نفسها من التأثر على الهواء وذلك بعد توجيه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة صوتية لها أشادت فيها بقوتها وصبرها وقدرتها على تجاوز فترة صعبة من حياتها.

وخلال استضافتها على قناة "الجديد" وجهت نجيم رسالة لبلقيس وعبّرت عن دعمها الكبير لها بعد الفترة الصعبة التي مرت بها من خلال إصابتها بمرض الاكتئاب، وطالبتها بالتحدث عن هذه الفترة الصعبة حتى يستفيد منها كل الشباب، معتبرة إياها "قدوة".

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بدورها، ردّت بلقيس باكية أن نادين مرت بنفس الحالة وفي نفس الفترة التي تزامنت مع انفجار مرفأ بيروت والأمر كان صعبًا عليها للغاية، لافتة إلى أنها تتشابه معها في العديد من الأشياء وترى نفسها فيها.

وطالبت الفنانة اليمنية الفتيات بعدم المعاناة بصمت وكبت مشاعرهن، ولكن يجب مواجهة الحياة بقوة، لافتة إلى أن السيدات يجب أن يتوقفن عن إيذاء بعضهن ويقدمن كل الدعم لبعضهن حتى يستطعن تجاوز الصعوبات.

وكشفت بلقيس خلال اللقاء أنها تستعد لإصدار ديو غنائي مع نجم شاب عربي خلال عيد الفطر، رافضة الإفصاح عن اسمه بالوقت الحالي.