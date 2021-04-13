سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)

في ظل الجدل الحاصل بسبب مشهد النجم عبد المنعم عمايري في مسلسل "قيد مجهول" الأخير، كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن تفاصيل مشهد جريء ظهرت فيه ضمن مسلسل "إمرأة من رماد" وتأثيره الكبيرة على أفراد أسرتها.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "يوم ليك": "المشهد كان جريئًا وعندما شاهدته استغربت جدا، لأنه أنا مينفعش أصور مشاهد كهذه، وعندما عرض المسلسل شاهده أخي، ولهذا السبب قاطعني عاما ونصف العام، بالإضافة إلى أن هناك بعض المغرضين تصيدوا المشهد وأرسلوها لأخواتي على هواتفهم عبر خاصية الواتس أب، وأنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعوا عليها كافة المشاهد التى ظهرت فيها وكتبوا على الفيديوهات شوفوا سوزان نجم الدين عارية".

وأضافت: "تحدثت مع مخرج مسلسل امراة من رماد وطلبت منه حذف تلك اللقطة وشرحت له وجهة نظري فوافق وتم حذفها لكنها ما زالت موجودة على اليوتيوب".

وخلال اللقاء تحدثت عن تأثير السوشيال ميديا السلبي على المجتمعات، واصفة إياه بـ"أعور الدجال وانا اعتقد اننا في آخر الزمان".

وعن حجاب إبنتها، قالت انها "أحترم حريتها، ولم تستشيرني حول الموضوع أنا ربيت اولادي على الحرية المطلقة وعلى الثقة بأرائهم لذلك هي اتخذت القرار دون العودة لأي شخص من أهلها".