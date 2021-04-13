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فنون ومشاهير
وفاة مصمم أزياء لبناني اشتهر عالمياً.. أهم النجوم ارتدوا فساتينه
Lebanon 24
13-04-2021
|
14:20
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غيب الموت مصمم الازياء اللبناني عوني الصعيدي، الذي لمع نجمه في النصف الثاني من ستينيات القرن المنصرم الى بداية التسعينات، واكتسب شهرة عالمية وعربية. وقد ارتدت العديد من نجوم المجتمع اللبناني والعربي والدولي اروع الفساتين المذيلة بتوقيعه.
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