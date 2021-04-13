إليكم خارطة المسلسلات الرمضانية على الشاشات اللبنانية

كتبت فاتن قبيسي في جريدة "شاشات" الإلكترونية المتخصّصة بالميديا: بدأت الاعلانات الترويجية تظهر تباعا على شاشات "الجديد" و"lbci" و"mtv" لعدد من المسلسلات الرمضانية المنوي عرضها في شهر رمضان. علما ان ادارتي المحطتين الاخيرتين لا تعلنان عما في جعبتهما في هذا المجال دفعة واحدة، بل تبقيان ثمة مفاجآت للحظات الاخيرة كالعادة من كل عام، بسبب مقتضيات المنافسة المحتدمة بين الشاشات اللبنانية.



وفي هذا السياق، يبدو أن في جعبة "mtv" مسلسلات قادرة على المنافسة الفعلية، من خلال تعاقدها مجدداً مع شركة "الصباح "، لعرض مسلسل "2020" الذي يجمع بين قصي خولي ونادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وطوني عيسى، وفادي ابو سمرا، وفادي ابراهيم، فيما يحل الفنان رامي عياش ضيف شرف. والعمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر.كما ستعرض المحطة مسلسلا لشركة "ايغل فيلمز" بعنوان "للموت"، من بطولة ماغي بو غصن، باسم مغنية، دانييلا رحمة وخالد القيش. كتابة نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.وفي خطة استباقية، بدأت "mtv" عرض المسلسل اللبناني "راحوا"، بطولة بديع ابو شقرا وكارين رزق الله. نيكولا مزهر، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، وبريجيت ياغي. وهو من كتابة كلوديا مرشليان، اخراج وانتاج نديم مهنا.وفي ما يخص الدراما التركية، ستعرض المحطة "الحب ورطة"، وهو كوميدي رومانسي، بطولة بورجو اوزبيرك، وتشاغلار ارطغرل.

lbci



على ضفة lbci، ستعرض المحطة 6 أعمال وهي تتنوع بين اللبناني والتركي والسوري، 3 منها بدأت بعرضها على شاشتها سابقا لتكمل في هذا الاتجاه في شهر الصوم، وهي:



المسلسل اللبناني "رصيف الغرباء" من إنتاج وإخراج إيلي معلوف وكتابة طوني شمعون. بطولة علي منيمنة، كارمن لبس، عمار شلق، وداد جبور، رهف عبد الله، واليسار حاموش، وحسين فنيش. الى جانب المسلسلين التركيين: "عشق ودوموع"، و"ابنة السفير".



كما سىتعرض lbci ثلاثة مسلسلات سورية، وهي:



- "سوق الحرير" الذي كانت اعلنت عنه في العام السابق، لكنها عادت واجلت عرضه الى العام الحالي. وهو من نوع البيئة الشامية من إنتاج "ميسلون فيلم"، من بطولة بسام كوسا، سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، نادين تحسين بك، قمر خلف، ووفاء موصللي اخراج مؤمن الملا. وبسام الملا.



- "زنود الست" عمل كوميدي، تأليف رازي وردة، وإخراج نذير عواد. بطولة مرح جبر، وفاء موصللي، ومرام علي.



- "بانتظار الياسمين"، تم انتاجه في العام 2015، كتابة اسامة كوكش، اخراج سمير حسين. وهو من بطولة سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، محمد حداقي، أحمد الأحمد وغيرهم.

"الجديد"



اختارت قناة "الجديد" ثلاثة مسلسلات لشهر الصوم لبنانية وسورية، وهي "الباشا" الجزء الثالث، بطولة رشيد عساف، ومازن المعضم، و"موجة غضب" الجزء الثاني، بطولة علي منيمنة، فادي ابراهيم ونيكول طعمة وجوي الهاني. والعمل الشامي "باب الحارة" الجزء 11، بطولة زهير رمضان، ونظلي الرواس. وسلمى المصري.



كما تراهن "الجديد" على مسلسلين تركيين هما: "حلو ومر" الجزء الثاني، و"الحب لا يفهم الكلام"، بطولة هاندا ارتشيل، وبوراك دينيز.