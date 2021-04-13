نجم سعودي ينتحر... ودّع متابعيه وقرأ القرآن قبل أن ينهي حياته!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبر انتحار عبدالله مشايخ نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي.
وبحسب المعلومات المتداولة قام مشايخ بشنق نفسه بعد ان نشر له مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن ويصلي فودّع متابعيه وكتب: اليوم كلمت امي وضحكت معها هي الوحيده الي تسال عني وانا من امس مجهز كل شي هالحساب ما يعرفونه ابي اذا سمعتم بالخبر تنشرون كل الي قلته هنا لكم كل شي سويته ترا ما كان بيدي اقسم بالله كل مقاطعي الي مو حلوه كان تفكير شخص وتخلى عني بعد ما اكلوني الناس وصرت اسوء انسان مر عليكم.
اليوم كلمت امي وضحكت معها ☺️🌺هي الوحيده الي تسال عني وانا من امس مجهز كل شي هالحساب ما يعرفونه ابي اذا سمعتم بالخبر تنشرون كل الي قلته هنا لكم 🥺كل شي سويته ترا ما كان بيدي اقسم بالله كل مقاطعي الي مو حلوه كان تفكير شخص وتخلى عني بعد ما اكلوني الناس وصرت اسوء انسان مر عليكم pic.twitter.com/S8M7lctXD7
— 𓄂⁷ Abdullah Sheikhs (@msix777) April 9, 2021