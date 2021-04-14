نادين الراسي تزوجت سراً للمرة الثالثة ؟! (صور)

استغلت الممثلة نادين الراسي الطقس الماطر والمنخفضات الجوية التي ضربت مؤخرا لبنان لتمضية بعض الوقت في منطقة جبلية مستمتعة بالثلوج مع خطيبها مجد دعبول وابنها مارك حدشيتي.

نادين توثق كل اللحظات مع خطيبها الذي أنقذها من الوحدة والصعوبات التي كانت ولا تزال تواجهها في ظل ابتعاد كل من ابنيها مارسيل وكارل قسرًا وبحكم قضائي.

ونشرت مؤخرا صورًا جديدة لها والملفت فيها أنها نقلت الخاتم من البنصر الأيمن إلى الأيسر أي أنها تزوجت رسميًا بمجد لكن بشكل سري ولم تعلن الخبر بعد، بحسب "الجرس".

حتى مجد وضع الخاتم بأصبعه الأيسر، كما أظهرت إحدى الصور.

يُذكر ان نادين تزوجت المرة الأولى من حاتم حدشيتي والد ابنها مارك ثم تزوجت جيسكار ابي نادر والد ابنيها مارسيل وكارل.