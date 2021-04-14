فنون ومشاهير

فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )

Lebanon 24
14-04-2021 | 13:00
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وقع الفنان المصري أحمد سعد ضحيّة الحلقة الأولى من برنامج " رامز عقله طار " الذي يقدمه رامز جلال على MBC مصر .

 

ووصف رامز جلال ضحيته بأنه محطم الطحال حيث ضربه بطلقات السلاح اللعبة خلال لعبة PUBG ، كما وجد أحمد سعد نفسه في موقف لا يحسد عليه داخل كبسولة لعبة HOP DROP عندما انطلقت رائحة مزعجة، وبدأت الكبسولة تتأرجح بطريقة مخيفة، وفهم أن اللعبة تعطلت، وفي نفس الأثناء، كان رامز يحاول وهو متنكر استفزازه وزيادة توتره، إلى أن فتح باب الكبسولة وقفز الاثنان في حوض كبير مليء بالماء.

 

وخلال المقلب وجه سعد عدة ضربات وألفاظ خارجة لجلال من دون أن يعرف أنه ضحية المقلب، بعدما تنكر رامز جلال في شخصية رجل هندي جالس بجوار الفنان.

 

وسخر رامز عن طريق المزاح من  أحمد سعد، وجاء هذا من خلال صورة التقطت لهما ولفريق عمل برنامج "رامز عقله طار" ونشرها مقدمه على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام".

 

A post shared by Ramez Galal (@ramezgalalac)

 

وظهر فيها وهو يقف إلى جانب أعضاء الفريق والضيف رافعاً أصابع على شكل إشارة النصر خلف رأس سعد. وأضاف إليها صورة أخرى من طفولته بدا فيها وهو يرفع الإشارة نفسها فوق رأس أحد أصدقائه، علماً أنها علامة تدل على السخرية.

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