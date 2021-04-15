فنون ومشاهير

"لو كانت قاضية"... مايا دياب تطلب الإعدام لفضل شاكر (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2021 | 10:30
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أصداء حلقة الفنانة مايا دياب من برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبي ما زالت تتردد في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ولفتت مايا الأنظار بردها على سؤال على الحكم الذي يمكن أن تصدره بحق الفنان المتواري عن الأنظار فضل شاكر لو كانت قاضية، حيث أجابت انها تطلب له الإعدام.

 

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وقالت إن الأخير لم يقتل أياً من أفراد عائلتها قبل أن تضيف: "لو كان ما اتهم به حقيقياً ثمة ضحايا سقطوا بسببه (برقبته)، ثمة أمهات يبكين أولاهن وأولاد يبكون آباءهم وزوجات يبكين أزواجهن". واعتبرت أنه ذهب بذلك إلى طريق النار وأن الندم لا ينفع.

المصدر: لها
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