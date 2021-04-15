فنون ومشاهير

أحضان وقبلات محمد رمضان لإعلامية متزوجة محط انتقادات قاسية (صور وفيديو)

Lebanon 24
15-04-2021 | 18:00
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احتفى الفنان المصري محمد رمضان مؤخراً بعرض صورته على واجهة برج خليفىة في دبي. وفي هذا السياق تناقل بعض الحسابات الناشطة في تطبيق "إنستغرام" صوراً جمعته والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز وظهر فيها وهو يحتضنها. كما نشر فيديو لهما وهي ترحب به بالقبلات.

 

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وتعرضت الأخيرة إثر هذا لموجة من الانتقادات حيث رأى الكثيرون أن هذا خطأ كبير خصوصاً أنها متزوجة. ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: "وش موضوع سلم واحضن وبوس شالسالفة؟ وين عايشين احنا؟ استغفرك ربي وأتوب إليك" و"هيا مش متزوجة؟" و"الحرام صار حلال عندهم أخذتهم الدنيا" و"هو شلون يصير هيجي حضن وقبلات؟" و"وشلون حاضنها مبروك عليك هل الصديق أحسها مجاملة كثير الصور والقول".

 

كما تم تناقل مقاطع أخرى سمع في أحدها صوت مهيرة وهي ترحب بالفنان واصفة إياه بالباشا. كما ظهرت معه في فيديو آخر وهما يستقلان السيارة ويستمعان إلى إحدى أغنياته.

المصدر: لها
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