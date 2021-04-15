فنون ومشاهير

أحمد سعد يكشف حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال

Lebanon 24
15-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-813157-637540879387225123.jpg
Doc-P-813157-637540879387225123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المطرب أحمد سعد حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال عندما كان الضحية الأولى لبرنامج المقالب "رامز عقله طار"، وذلك في تصريح صحافي قال فيه: "لم أكن أعلم بأن هذا البرنامج يخص مقلب رامز جلال، فأنا سافرت للسعودية من أجل المشاركة في موسم الرياض الترفيهي، وقد جاءتني الدعوة من الهيئة بشكل رسمي، وهو ما جعلني لا أتخيل أن يكون هذا مقلباً لرامز جلال، والذي أضحكني كثيراً ردود الفعل بعد عرض الحلقة".

وشهدت حلقة أحمد سعد العديد من المواقف الطريقة، ففي البداية تمكّن من السيطرة على توازنه بصعوبة في لعبة كرة الماء، قبل أن يشترك مع حسن عسيري في مباراة Paintball، شارك فيها رامز أيضاً من دون أن يشعر به الضيف، وتمكّن من خلف ستارة من تسديد ضربة أزعجته فاشتكى من هذه اللعبة.

وأفلت رامز جلال بأعجوبة من عقاب أحمد سعد، الذي فقد أعصابه وانفجر غاضباً بعد علمه بالمقلب، ليشتبك مع رامز بقوة، لكن فريق عمل البرنامج تدخّلوا لإنقاذ رامز جلال من ثورة غضب أحمد سعد... وفي النهاية اعتذر رامز من ضيفه أحمد سعد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-04-15
19:37 | 2021-04-15
18:00 | 2021-04-15
15:22 | 2021-04-15
15:00 | 2021-04-15
12:00 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website