ليليان نمري تتعرض لحادث وتنقل إلى المستشفى (صورة)

تعرضت الممثلة اللبنانية ليليان نمري لحادث نقلت على أثره إلى المستشفى، ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة أرفقتها بتعليق روت فيه تفاصيل الحادث قائلةً: "اوعا تنزلوا من سيارة قبل ما تتأكدوا انو كل شي تمام ، معكن غراضكن بإيدكن مثلا أو الجاكيت مش علقانة بالباب أو ما تسكر باب السيارة عالجاكيت وخاصة إذا الشوفور بلا مخ وبيقَلِع بالسيارة متل الطيارة قبل ما يتأكد انو اللي معو نزل وطبش الباب وقلو تمام .. إنتبهوا عا حالكن المجانين كترانين منكون منعرفن بس مش منتبهين إنو مجانين ... نشكر الله قطوع ومرق بس ولا عالبال .. الحمدلله عا كل شي انتبهوا من كل شي كل شي".



وإختتمت ليليلان حديثها شاكرة الطاقم الطبي، وأضافت: "صحيح إنكسرت إيدي بس بقوة الرب أنا قبضاي".