مشهد اغتصاب في مسلسل رمضاني يحقق مليون مشاهدة في 7 ساعات ويتصدر التراند (فيديو)

تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل "الطاووس" بطولة النجم العربي جمال سليمان، تراند مؤشر البحث غوغل، نظرا لتصاعد الأحداث بشكل مثير أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمنية، التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.

وقد حقق مشهد تعرض أمينة "سهر الصايغ" للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب من أبناء أصحاب النفوذ في أقل من 7 ساعات نحو مليون مشاهدة، في ظل حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم هذا المشهد بشكل محترم وذكي في أن يكون المعنى في بطن الشاعر، وذلك بذكاء ودهاء مخرج واعي يعرف جيدا ما يقدم للجمهور، و لديه قدرة رائعة في فن توجيه الممثل بشكل صحيح، وبالفعل استطاع أن يوصل كل ما يريده دون أن يكون مشهد فج أو يسئ للمشاعر.

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كما أبهرت الفنانة "سهر الصايغ" الجمهور بأداء شخصية "أمينة" بشكل ناعم وسلس جدا تعكس الطيبة ونقاء السرير والبراءة للبسطاء واستطاعت تجسيد الدور بإحساس صادق ووصلت إلى أكبر درجة من الإتقان لتثبت أنها طاقة فنية متجددة، ولا يمكن لك أن تتوقع ما ستفاجئ الجمهور به، وذلك تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

وأبرزت الحلقة مدى المعاناة التي تتعرض لها شخصية "أمينة"، الفتاة التي تعمل في النظافة من أجل الإنفاق على والدها الذي لا يعمل وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، فضلا عن الإنفاق على تعليمها وحصلت على الشهادة الجامعية، ولكنها في حاجة للمال من أجل دفع مصاريف حصولها على الشهادة، مما تضطر للذهاب إلى الساحل الشمالي، للعمل في النظافة داخل إحدى الحفلات من أجل الحصول على المال، مما يجعلها تتعرض لعملية اغتصاب من أصحاب نفوذ، بعدما يشاهدها أحدهم ويخطف الهاتف الخاص بها ثم يضع لها المخدر في العصير ويصطحبها هو وأصدقائه إلى غرفة النوم وهناك تقع واقعة الاغتصاب من قبل هؤلاء الشباب.

الا ان بعض المتابعين انتقدوا المشهد واعتبروا أنه غير مناسب لأجواء شهر رمضان المبارك.