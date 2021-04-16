عابد فهد يخطف ابنه تيم من والدته!

شغلت الحلقة السابقة من مسلسل "350 غرام" الجمهور بتصاعد وتيرة الأحداث التي يتحكّم فيها "نوح الريّس" من تجسيد النجم السوري عابد فهد، لا سيما أنّه في صدد اكتشاف وجود ابن لـ"ياسمين" من أداء الممثلة كارين رزق الله، ما دفع الجمهور للتساؤل عن رد فعل "المحامي الشيطان".

وكشفت مصادر إنتاجية أنّ "الريّس" الذي لا يترك أي شيء للصدفة أو خارج سيطرته، وسيخطف ابن "ياسمين" الذي يلعب دوره نجله تيم فهد.

وتدور أحداث العمل الدرامي في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحِرف مافيوية ضدّه شديدة الخطورة، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.

ويضم العمل في البطولة إلى جانب فهد ورزق الله، الفنانين: سلوم حداد وخالد نجم وستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وغريس قبيلي وولاء عزام وقاسم منصور وبيار داغر وعبد الهادي الصباغ، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

وفي سياق متصل، وجّه النجم السوري باسم ياخور رسالة مؤثرة إلى فريق عمل "350 غرام"، على رأسهم عابد فهد والكاتبة ناديا الأحمر والمخرج محمد لطفي وشركتا الإنتاج "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".