زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)

إنطلقت أولى حلقات البرنامج الإذاعي "جمعتنا حلوة" بموسمه الجديد مع بداية شهر رمضان المبارك من تقديم الإعلامي فراس حليمة عبر أثير إذاعة "أغاني أغاني" على الموجةFM 87.9، وفي حلقته الأولى، أُجرِيَت مداخلة هاتفية مع الفنان الشامل زياد برجي الذي تحدّث عن أعماله خلال الموسم الرمضاني للعام الجاري، وفتح النار على الشاشات اللبنانية بسبب تفضيلها عرض المسلسلات التركية والبرامج الفضائحية عوضاً عن الإنتاجات اللبنانية.

في بداية حديثه، سأل حليمة ضيفه عمّا لو كان تردّد في تقديمه بصوته التتر الغنائي لمسلسل عشرين عشرين حيث يُنافس زياد نفسه خلال هذا الموسم من خلال غنائه شارة المسلسل المذكور إلى جانب المسلسل الذي يقوم زياد ببطولته ألا وهو "زوج تحت الإقامة الجبرية"، فنوّه برجي بأنّه لم يُمانع في تقديم التتر الغنائي لمسلسل عشرين عشرين لأنّ الأغنية لامست قلبه والمسلسل رائع، كما أكّد على أنّ الفن أرقى من التفكير بهذه الطريقة قائلاً:"ان شاء الله ما نوقع بهيدي التفاصيل بعالم الأغنية والدراما لأنها فيروس يجب تجنّبها...".

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وعبّر برجي عن مدى غضبه من بعض المحطات التلفزيونية اللبنانية التي تُفضّل عرض الدراما التركية والبرامج الفضائحية بذريعة عدم قدرتها على شراء الإنتاجات المحلية وتحسّر على عدم دعمها للدراما اللبنانية ولعرض مسلسله الرمضاني بالرغم من الوصول إلى إتفاق مادي زهيد، أضاف:"عيب عليهم...نحنا مش مقصرين مع المحطات، كل ما تقدّمنا شبر منعطي متر...".

هنا أطلق زياد صرخة مشيراً إلى الصعوبات التي واجهها صناع ومنتجي مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" خلال تصويرهم العمل في لبنان حيث كان من المفترض أن يستغرق التصوير شهرين لكن الظروف المحلية من إغلاق الطرقات والإقفال العام والعراقيل أدت إلى تمديد التصوير لمدة سبعة شهور. وشدّد زياد بالقول:"أنا لو منتج ما كنت بكمّل".

وأيضاً تمنّى زياد لو كان هناك جهات محلية تدعم وتحترم المستثمر الأجنبي وتحديداً المنتج الأجنبي في لبنان الذي آمن بالفنان اللبناني وهذا ما فعلته كل من شركتي غولدين لاين واي سي ميديا في مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" لتقديم مادة درامية لبنانية بكل عناصرها وتصديرها بمثابة عمل من نوع Pain Arab وهي من التجارب النادرة في هذا الإطار، وشدّد على أنّنا كنا نحلم بإستثمار الدراما اللبنانية منذ ثلاثين عاماً. وعبر "جمعتنا حلوة" قدّم زياد إعتذاراً لصناع مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" بسبب العوائق التي واجهوها في لبنان.