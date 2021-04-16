فنون ومشاهير

حقيقة إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز بكورونا

Lebanon 24
16-04-2021 | 23:00
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كشفت الفنانة المصرية، نهال عنبر، حقيقة إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والفنان هشام جمال بفيروس كورونا.

وأكدت نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، صحة ما تردد بشأن إصابة الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها وهشام جمال بفيروس كورونا، بحسب موقع "مصراوي".

وقالت عنبر في تصريحاتها "عندهم كورونا بس الحمد لله تحت السيطرة، وإن شاء الله يكمل لهم على خير ويشفيهم ويعافيهم".

وأضافت أن الفنانين الثلاثة يخضعون للعزل المنزلي، ويحصلون على بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، فيما تشارك دنيا سمير غانم في مسلسل مكون من 15 حلقة ويحمل عنوان "عالم موازي".
المصدر: سبوتنيك
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