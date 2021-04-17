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فنون ومشاهير
مكث في المستشفى لفترة طويلة... مخرج مصري مشهور يخسر المعركة مع كورونا
Lebanon 24
17-04-2021
|
06:00
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نعى مجلس نقابة الإعلاميين في مصر ببالغ الحزن والأسى المخرج يسري غرابة الذي وافته المنية بفيروس كورونا.
وقال نقيب الإعلاميين إنة كان يتابع حالة الإعلامي والمخرج الكبير يسري غرابة بصفة مستمرة حيث كان يعالج من فيروس كورونا حتى شفي منه ولكن حالة الرئتين لم تكن مستقرة مما جعله يمكث في المستشفى لفترة طويلة.
وأشار نقيب الإعلاميين، إن المخرج يسرى غرابة واحد من الجيل الثانى بعد جيل الرواد في التلفزيون، حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج، فعمل معها في برنامجها التلفزيوني الأول "لقاء الجماهير" ثم اختارته أماني ناشد ليخرج برنامجها الشهير"كاميرا 9" على مدار عامين ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها "تحقيق" أوسكارنجوم وأرقام "ومواقف وطرائف" ويعتبر أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية مثل القاهرة السينمائي والإسكندرية والمسرح التجريبي.
المصدر:
روسيا اليوم
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