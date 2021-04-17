فنون ومشاهير

مكث في المستشفى لفترة طويلة... مخرج مصري مشهور يخسر المعركة مع كورونا

Lebanon 24
17-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-813537-637541835749825885.jpg
Doc-P-813537-637541835749825885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى مجلس نقابة الإعلاميين في مصر ببالغ الحزن والأسى المخرج يسري غرابة الذي وافته المنية بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين إنة كان يتابع حالة الإعلامي والمخرج الكبير يسري غرابة بصفة مستمرة حيث كان يعالج من فيروس كورونا حتى شفي منه ولكن حالة الرئتين لم تكن مستقرة مما جعله يمكث في المستشفى لفترة طويلة.

وأشار نقيب الإعلاميين، إن المخرج يسرى غرابة واحد من الجيل الثانى بعد جيل الرواد في التلفزيون، حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج، فعمل معها في برنامجها التلفزيوني الأول "لقاء الجماهير" ثم اختارته أماني ناشد ليخرج برنامجها الشهير"كاميرا 9" على مدار عامين ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها "تحقيق" أوسكارنجوم وأرقام "ومواقف وطرائف" ويعتبر أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية مثل القاهرة السينمائي والإسكندرية والمسرح التجريبي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-04-17
23:00 | 2021-04-16
21:00 | 2021-04-16
18:45 | 2021-04-16
18:00 | 2021-04-16
17:40 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website