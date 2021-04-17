فنون ومشاهير

طول نانسي عجرم الحقيقي يثير الجدل.. شاهدوا صورتها إلى جانب أمير كرارة

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:00
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تحدثت الفنانة نانسي عجرم عن طولها مجددا، وهذه المرة بعقد مقارنة مع الفنان المصري، أمير كرارة.

 

ونشرت نانسي صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" وهي تقف على كرسي إلى جانب كرارة من كواليس إعلانهما لشهر رمضان، الخاص بإحدى شركات الاتصالات في مصر، وهو ما يشير إلى أن الممثل المصري يفوقها طولا.

 

وسألت نانسي عجرم متابعيها: "بذمتكم، من أطول".

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


وسبق أن أثارت نانسي عجرم الجدل بشأن طولها، عندما شاركت صورة مع زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، والتي تبرز أنها أقصر منه.

 

وكانت نانسي عجرم أعلنت الشهر الماضي أنها عادت من القاهرة بعد انتهائها من تصوير إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات، سيعرض في شهر رمضان.

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

 

 

وينافس أمير كرارة في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "نسل الأغراب"، إلى جانب الفنان المصري، أحمد السقا.

 

المصدر: سبوتنيك
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