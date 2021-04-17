فنون ومشاهير

فيديو من الكواليس.. نادين نسيب نجيم تتدرب بالرصاص الحيّ مع قوى الامن

Lebanon 24
17-04-2021 | 10:30
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في إطار ترويجها لمسلسل 2020، الذي يحقق نجاحاً كبيراً بعد عرض الحلقات الاولى منه خلال السباق الرمضاني، شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو من كواليس التصوير يوثق لحظات التدريب التي خاضتها من أجل شخصيتها في العمل.

 

وتظهر نادين في المقطع الى جانب مجموعة من عناصر قوى الامن الداخلي ويرصد تدريبها على اطلاق النار من الرشاش بالرصاص الحيّ، وبدت في غاية الراحة والسعادة بهذه التجربة الجديدة، وذلك لتقديم دورها كضابط في المسلسل بشكل محترف ومتنقن.

 

وعلقت نادين على المقطع كاتبة: "من وراء الكواليس، بس صراحة فشة خلق كتير استمتعت واتعلمت شكراً لقوى الأمن الداخلي على تعاونكم وتدريبي".

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


وتشهد أحداث المسلسل المثيرة والسريعة تفاعلا كبيرا من المشاهدين الذين أشادوا بالادوار والشخصيات الجديدة التي يقدمها نجوم العمل وأثنوا على أداء الكثير من النجوم الجدد من بينهم ماريتا عاصي الحلاني.

 

ومسلسل 2020، من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته الى جانب قصي خولي ونادين مجموعة من النجوم في مقدمتهم كارمن لبّس، وفادي إبراهيم، رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، يوسف حداد، طوني عيسى، وسام صليبا، جنيد زين الدين، وغيرهم من الفنانين.

 

 

 

 

 

المصدر: لها
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