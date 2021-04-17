فنون ومشاهير

إتهام رامز جلال بالتحرش بضيفته!

Lebanon 24
17-04-2021 | 18:00
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أثار المحامي طارق العوضي الجدل بعد اتهامه الفنان رامز جلال بتحرشه بالراقصة لورديانا، وكتب العوضي عبر حسابه على "فيسبوك": "ما قاله وفعله رامز جلال مع الراقصه لورديانا (تحرش) ويجب مراعاة مثل تلك الأمور في كافة البرامج والمسلسلات والأفلام !؟".

 

وكانت لورديانا حلت ضيفة في الحلقة الثالثة من برنامج "رامز عقله طار"، مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وخلال المقلب المدبر للنجمين، يقوم رامز جلال بالتصويب على ضحايا برنامجه من خلفهم دون أن يرونه أثناء تأديتهم إحدى الألعاب في مدينة الملاهي، وقبل توجيه رامز مسدس الألعاب تجاه جسد لوردينا قال تعليقًا على ذلك: "دي أفضل ضربة في حياتي".

 

يذكر أن برنامج "رامز علله طار" الذي يعرض في رمضان الحالي كان قد أثار الكثير من الجدل قبل عرضه، وذلك حول طبيعة المقلب الذي أعه رامز لنجومه، إلا أن كل ما قيل عن هذا الأمر اتضح أنه غير صحيح وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للبرنامج.

المصدر: لها
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