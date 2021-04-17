فنون ومشاهير

المنتج اللّبنانيّ أحمد شحادة يمشي بعكس التيار

Lebanon 24
17-04-2021 | 13:47
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استطاع المنتج اللّبنانيّ وخبير مواقع التّواصل الاجتماعيّ "أحمد شحادة" السير بعكس الظروف السيئة والأزمات العصيبة التي يمر بها لبنان، للوصول للنجاح في وطنه بدلاً من الغربة.

وتألق أحمد في عدد من الأغاني التي قام بإنتاجها مع نجوم في لبنان نذكرُ منهم ميشال قزي، جاد خليفة، وجاد عزالدين، إضافة إلى بعض النجوم في عددٍ من الدول العربية.

إلى جانب ذلك، حقق أحمد شحادة نجاحاً كبيراً في العالم الرقمي وذلك عبر توثيقه لأكثر من ٥٠ حساب يعود للمشاهير والمؤثرين عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إلى جانب العديد من الثغرات التي قام باكتشافها والنصائح الهامة التي يقدمها للمتابعين.
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