راغب علامة: طار البلد... وهذا المشهد الاخير

أعاد السوبر ستار راغب علامة عنوان أغنيته الشهيرة "طار البلد" إلى الواجهة من جديد، بعدما أطلق تغريدةٍ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تحدّث فيها عن المرحلة الأخيرة لانهيار لبنان.في التفاصيل، دوّن الفنان راغب علامة "نحن الآن في المشاهد الأخيرة لانهيار البلد! الفاسدون معروفون بالاسم والعنوان ومصدر الدعم!".وأردف علامة قائلاً: "طار البلد لأن شعبنا رضي بالفساد والسرقة والنهب. فليذهب هذا النظام الوسخ الى الجحيم لكي نبني نظاماً عادلاً يليق بهذا البلد الجميل".وختم راغب علامة تغريدته بعبارة "إننا نرى أمام أعيننا من يستحق المحاكمة والعقاب ونعرفهم جيداً".