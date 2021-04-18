هاني شاكر يستذكر ابنته الراحلة ويبكي على الهواء

تحدث الفنان المصري هاني شاكر بحرقةٍ وحزن شديد عن ابنته الراحلة “ديانا” التي توفيت قبل 10 سنوات، مؤكداً أن "خسارة أحد الأبناء هو أمرٌ صعب جداً".وفي مقابلة مع وسائل إعلام مصرية، استذكر شاكر ابنته، معتبراً أن الأخيرة "لم ترحل وأنها ما زالت تعيشُ معه ومع والدتها وولديها"، متمنياً أن "يتحلى كل من ابتلي بمأساة مماثلة بالصبر".وخلال حديثه، وجههاني شاكر رسالة عاطفية إلى ابنته، مشيراً إلى أنه "ووالدتها وكل الأسرة يشتاقون إليها"، كما لفت إلى أن "ولديها أصبحا في غاية الجمال".وقال شاكر قبل أن يجهش بالبكاء على الهواء: "أقول لديانا إنني أحبها جداً واشتقت لها كثيراً.. ربنا يرحمك يا حبيبتي".