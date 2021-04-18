فنون ومشاهير

يوسف الخال دخل المستشفى بسبب "كورونا".. هكذا علّقت شقيقته ورد بعد شفائه

Lebanon 24
18-04-2021 | 09:00
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أعلن الممثل يوسف الخال شفاءه من "كورونا" بعدما دخل المستشفى وتلقّى العلاج لمدّة 7 أيام رغم إخفاء هذا الأمر.

وكشف الخال في تغريدة عبر  تويتر" أنه دخل المستشفى من دون الإعلان عن الأمر حيث قال: "دخلت المستشفى في 10 من هذا الشهر وخرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي".

 

دخلت إلى المستشفى في ١٠ من هذا الشهر و خرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر و أشكر من كان وراء شفائي.#y_y_k #coronavirus #كورونا 👊🏻🙏🏼💪🏼❤️ pic.twitter.com/AqODivMONq

وعلقت شقيقته الممثلة ورد الخال على إخفائه لخبر دخوله المستشفى، قائلة: "مسامح.. مع إنو كنا حاسين إنك مش منيح وقلبنا كان عم يغلي.. الحمد لله عسلامتك، وما بقا تعيدها… لا الإصابة ولا فوتة المستشفى".

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