فنون ومشاهير

زينة يازجي تتحدث عن "ملعنة" عابد فهد.. ماذا قصدت؟ (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-814059-637543317575098051.jpg
Doc-P-814059-637543317575098051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الإعلامية زينة يازجي إعجابها الشديد بمسلسل زوجها النجم عابد فهد الجديد "350 جرام"، من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، وإنتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".

وقالت في حديث لبرنامج "اي تي بالعربي" أنّ تدرك حين يستمتع فهد بالعمل، مؤكدةً أنّه يستخدم أدوات جديدة بشخصية "نوح الريس" التي يؤديها في البطولة.


وأشارت الى مشهد محدد وصفته بـ"ملعنة" الشخصية فيه، مشدّدة على أن المسلسل سينال اعجاب الجمهور.

A post shared by GoldenLineTv (@goldenlinetvseries)

إشارة الى أن تيم نجل عابد فهد يشارك في العمل في تجربته التمثيلية الأولى.

وتدور أحداث العمل الدرامي في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحِرف مافيوية ضدّه شديدة الخطورة، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.


 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-04-18
18:26 | 2021-04-18
15:00 | 2021-04-18
14:25 | 2021-04-18
12:00 | 2021-04-18
09:00 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website