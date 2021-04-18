زينة يازجي تتحدث عن "ملعنة" عابد فهد.. ماذا قصدت؟ (فيديو)

كشفت الإعلامية زينة يازجي إعجابها الشديد بمسلسل زوجها النجم عابد فهد الجديد "350 جرام"، من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، وإنتاج شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا".



وقالت في حديث لبرنامج "اي تي بالعربي" أنّ تدرك حين يستمتع فهد بالعمل، مؤكدةً أنّه يستخدم أدوات جديدة بشخصية "نوح الريس" التي يؤديها في البطولة.



وأشارت الى مشهد محدد وصفته بـ"ملعنة" الشخصية فيه، مشدّدة على أن المسلسل سينال اعجاب الجمهور.

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إشارة الى أن تيم نجل عابد فهد يشارك في العمل في تجربته التمثيلية الأولى.



وتدور أحداث العمل الدرامي في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحِرف مافيوية ضدّه شديدة الخطورة، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.



