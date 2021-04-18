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فنون ومشاهير
نادين الراسي تعلّق على أداء نادين نسب نجيم.. والأخيرة ترّد
Lebanon 24
18-04-2021
|
12:00
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أشادت الممثلة نادين الراسي بأداء عدد من زملائها، وخصّت بالذكر الفنان رامي عياش، النجمة نادين نسيب نجيم، والفنانة ماريتا الحلاني، إضافة الى تهنئة خاصة لفريق عمل مسلسل "للموت".
عن رامي عياش نشرت نادين صورته من الحلقة الثانية من "عشرين عشرين" بعد مشهد استشهاده وكتبت "شغلة كبيرة"، وعلّقت: "مبروك لكل فريق العمل".
ثم نشرت صورة نادين نسيب نجيم بعد تعرضها للضرب على يد زميلها في السلك "وسام صليبا"، وقالت: "انتهى الكلام بكل بساطة أنت الأفضل".
لترد نجيم متمنية لـلراسي كل الأفضل والحب في العالم.
لاحقًا نشرت الراسي صورة ماريتا الحلاني وقالت "يخليلي قلبك ما هذا العمل الجميل". لترد الحلاني "أطيب قلب وأحلى نفسية".
كما هنأت الراسي فريق عمل مسلسل “للموت” بطولة ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، باسم مغنية، محمد الاحمد، خالد القيش من إنتاج ايغل فيلمز.
المصدر: بصراحة
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