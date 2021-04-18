فنون ومشاهير

إبن نجم "ستار اكاديمي" الشهير كبر وبات نسخة عنه.. تعرفوا اليه (صورة)

Lebanon 24
18-04-2021 | 15:00
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فاجأ النجم بشار الشطي متابعيه على تطبيق "انستغرام" بنشر صورة تجمعه بابنه الوحيد عبد الرحمن، في أول ظهور إعلامي له بعدما كبر وتغيرت ملامحه.

ولفت الطفل الأنظار بعدما كبر وتغيرت ملامحه بالكامل واكتسب وزناً زائداً، ولاحظ الكثير من متابعيها الشبه الكبير في الملامح بينه وبين والده، لافتين إلى انه يبدو صاحب شخصية عفوية وكوميدية كوالده.


ووجه نجم "ستار اكاديمي" من خلال الصورة رسالة لابنه كانت بمثابة تقدير ونصائح له.

A post shared by Bashar Alshatti (@basharnoo)

وتفاعل المتابعون بشكل واسع من كلمات ونصائح الشطي لابنه، وعبّر الكثير منهم عن شوقهم الكبير له ولأعماله الغنائية والفنية.

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