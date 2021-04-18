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فنون ومشاهير
شقيقة سعاد حسني تلجأ للقضاء بسبب هذا الأمر
Lebanon 24
18-04-2021
|
21:00
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أعربت جانجاه، شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، عن اندهاشها من الأخبار التي انتشرت على لسان المخرج مجدي أحمد علي، حول تحضيره لعمل سينمائي عن حياة شقيقتها.
وقالت إنها قرأت في الصحف تصريحات على لسان المخرج مجدي أحمد علي يقول فيها إنه بصدد عمل فيلم يتناول قصة حياة السندريلا، ومن ضمن مصادره في الفيلم، أحد الأطباء في لندن.
وأضافت: "بصراحة لا أعرف ماذا يعرف أصلًا هذا الطبيب سوى حالة سعاد المرضية قبل وفاتها هل يعرف حياتها الشخصية وعائلتها وأسرارها وما إلى ذلك حتى يصل الأمر ليكون مرجعاً في عمل فني عنها".
وتابعت: "بصرف النظر عن اسم من سيقدم عملاً عن شقيقتها، فهذا مرفوض تماماً من دون الحصول على إذن من الورثة، ويكفي ما حدث وتم تقديمه من مهازل في مسلسل (السندريلا) الذي قدمته الفنانة منى زكي والذي خرج بشكل سيئ لا يمت لسعاد بصلة لا من قريب ولا من بعيد".
اللافت أن هذا المشروع الذي أعلن عنه مجدي أحمد علي لا يعد الأول الذي يقال إنه سيرصد حياة سعاد حسني، فقد سبق أن صرحت نادية يسري صديقة الفنانة الراحلة، بأنها ستقدم فيلماً عنها بعنوان «وجوه» ينتجه العراقي كاظم حسين، وكانت هذه التصريحات عام 2018، لكن العمل لم يخرج للنور، وأشارت نادية وقتها إلى أنها تعمل على وضع التفاصيل الأخيرة للفيلم وتركز على آخر عشر سنوات من حياة السندريلا، وذلك للرد على الشائعات التي طاولت حكاية موتها والتي قيل فيها عشرات القصص والحكايات.
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