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فنون ومشاهير
"تأثرت جدا في أكثر من مشهد".. مخرج إعلان شريهان يكشف كواليسه
Lebanon 24
18-04-2021
|
23:00
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كشف محمد شاكر خضير، مخرج إعلان الفنانة المصرية، شريهان، لأول مرة عن كواليس تصويره، والذي عرض خلال شهر رمضان، وحاز على إعجاب الملايين من معجبيها ومحبيها.
وأكد خضير أن شريهان أكدت له في أول جلسة عمل بينهما أنها لم تعتزل الفن ولم تبتعد عن الأضواء لكي تعود إليها، وأبدت حماسها الشديد لتقديم شيء مختلف لجمهورها، وهو ما شكّل تحديا بالنسبة له.
وأشار إلى أن فكرة الإعلان تبلورت لديه من بعد جلسة تعارفه على شريهان، والدردشة معها عن فصول من حياتها وطموحاتها وما ترغب في تقديمه.
كما لفت المخرج محمد شاكر خضير إلى أن من بين التحديات الكبيرة التي واجهته خلال تقديم إعلان شريهان هو أنه يحمل رسالة بسيطة وإنسانية، ويجب أن تقدم في صورة استعراضية، وهو نوع غير مألوف بالنسبة للجمهور العربي خلال الـ15 عاما الماضية.
وعن كواليس الإعلان، قال خضير إنها كانت مميزة جدا، وأن شريهان تأثرت جدا في أكثر من مشهد، مثل تعرضها لحادث السيارة ومشهد العملية وكذلك المشهد النهائي للإعلان.
وتعود شريهان بإعلانها لصالح أحدى شركات الاتصالات في مصر بعد غياب دام 19 عاما، منذ أن قدمت آخر أفلامها "العشق والدم"، الذي شاركها بطولته الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي.
المصدر:
سبوتنيك
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