فنون ومشاهير

ناقد لبناني يهاجم "فول مايك اب" الممثلات.. والجمهور يسأل: غادة عبد الرازق أم نادين نسيب نجيم؟

Lebanon 24
19-04-2021 | 15:00
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لفت الناقد التلفزيوني اللبناني جمال فياض اهتمام عدد كبير من المتابعين بسبب نقد وجّهه عبر حسابه الخاص في "تويتر" الى بعض الفنانات من من دون أن يذكر أي اسم.

 

وتناول في تغريدة نشرها ظهور هؤلاء الفنانات بكامل جمالهن فيما يؤدّين أدواراً لنساء فقيرات. وأطلق هذا الأمر موجة من الجدل حيث تساءل المتابعون عمن يقصد بكلامه هذا.

 

وكتب في فياض هذا السياق: "لما الممثلة ترفض الظهور بدون الـ"فول ميك أب" يبقى مش لازم تقبل دور ست فقيرة مكسورة بحارة شعبية بتبيع بالطنجرة على رصيف بالسوق الشعبي. خلليها فقط لدور زوجة الملياردير زعيم المافيا، لتحقق طموحاتها الدرامية مشّوها يا جماعة، صرنا بسنة الـ2021 وبعدنا بالممثلة بتصحى متل اللي رايحة عالسهرة".

 

لما الممثلة ترفض الظهور بدون ال"فلّ ميك أب" يبقى مش لازم تقبل دور ست فقيرة مكسورة بحارة شعبية،بتبيع بالطنجرة على رصيف بالسوق الشعبي!

خلليها فقط لدور زوجة الملياردير زعيم المافيا،لتحقق طموحاتها الدرامية
مشّوها يا جماعة،صرنا بسنة ال٢٠٢١ وبعدنا بالممثلة بتصحى متل اللي رايحه عالسهرة

 

وفيما رأى بعض الناشطين أنه يقصد بذلك الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، اعتبر آخرون أنه يُلمّح الى الفنانة المصرية غادة عبد الرازق... ومما جاء في التعليقات: "إذا قصدك نادين نسيب نجيم يا مستر فبالعكس هاي لنا لازم و لازم تقول لها chapeau bas لأنها الأكثر جماهيرية ومشاهدة وهي أكثر وحدة عفوية ومتصالحة مع ذاتها ونشرت صورها دون ماكياج وتعبانة بعد انفجار لبنان فالانستا فهل بيفرق معاها مسلسل تطلع فيه ع طبيعتها؟ شوف باقي النجمات بتنصدم" و"في غادة عبد الرازق عم تبيع على بسطة بسوق السمك او اللحمة" و"أحببت هذا النقد البناء وكمان المغالاة في ارتداء الملابس والأحذية بتكون الممثلة تصور دور داخل بيتها وكأنها في حفلة سهرة رأس السنة".

 

إلا أن الناقد نفى بشكل غير مباشر أن يكون يقصد نادين، وكتب في تغريدة نشرها في وقت لاحق: "شخصيتان متناقضتان تلعبهما نادين نجيم، الضابط العسكري القاسي الحاسم الشديد البأس، والمرأة المكسورة المُهانة الخاضعة المعنّفة. في المكانين، تظهر الخبرة والشطارة والتطور الملحوظ في الأداء. نادين هذه المرة، وكمان مرة... ممتازة".

 

المصدر: لها
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