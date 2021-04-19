سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)

أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها أجرت عمليات تجميل بسيطة في وجها تتمثل في حقن بوتكس، وأنها أزالت شامة كانت لديها. وأشارت إلى أن الكينج محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه.

وأضافت أنها تعرضت للمساومة خلال توقيع عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق، معقبة: "لا تساوم ولا تقدم تنازلات ومقدمتش أي تنازلات".

وكشفت أنها ارتدت النقاب في سوريا، لأن اسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مشيرة إلى أنه كان هناك حالات قتل كثيرة وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، متابعة: "تعرضنا لحالات من الخطر والقتل وبنات تغتصب".

وأكدت أنها لم تتعرض للطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت هي وزوجها بسبب اختلاف الآراء السياسية وظروف أخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة أنها ورثت من زوجها في أميركا وسوريا.

وأوضحت أنها لم تستمر في حب حبيبها الأول أيمن زيدان رغم زواجها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الحب يتحول للاحترام بعد السنوات، وأنه لم يكن متزوجاً في هذه الفترة وعدم زواجهما لظروف ما.

وكشفت الفنانة السورية أنها لم تتزوج من أحد رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة: "تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج".