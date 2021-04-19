فنون ومشاهير

سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2021 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها أجرت عمليات تجميل بسيطة في وجها تتمثل في حقن بوتكس، وأنها أزالت شامة كانت لديها. وأشارت إلى أن الكينج محمد منير صديقها وتعشق صوته ولها ذكريات كثيرة معه.

 

وأضافت أنها تعرضت للمساومة خلال توقيع عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق، معقبة: "لا تساوم ولا تقدم تنازلات ومقدمتش أي تنازلات".

 

وكشفت أنها ارتدت النقاب في سوريا، لأن اسمها كان على صفحات الجماعات الإرهابية والمهددين بالقتل والذبح، مشيرة إلى أنه كان هناك حالات قتل كثيرة وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، متابعة: "تعرضنا لحالات من الخطر والقتل وبنات تغتصب".

 

وأكدت أنها لم تتعرض للطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت هي وزوجها بسبب اختلاف الآراء السياسية وظروف أخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة أنها ورثت من زوجها في أميركا وسوريا.

 

وأوضحت أنها لم تستمر في حب حبيبها الأول أيمن زيدان رغم زواجها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الحب يتحول للاحترام بعد السنوات، وأنه لم يكن متزوجاً في هذه الفترة وعدم زواجهما لظروف ما.

 

وكشفت الفنانة السورية أنها لم تتزوج من أحد رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة: "تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-04-19
21:00 | 2021-04-19
20:29 | 2021-04-19
19:15 | 2021-04-19
16:18 | 2021-04-19
15:00 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website