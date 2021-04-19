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فنون ومشاهير
رامي عياش يوضح سبب موافقته على دور صغير في "2020"
Lebanon 24
19-04-2021
|
21:00
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عبّر النجم اللبناني رامي عياش عن سعادته بالدور الصغير الذي قدّمه في مسلسل "2020"، معللاً سبب موافقته على تجسيد دور "جبران" بمحبّته الكبيرة لصنّاع العمل، من المنتج صادق الصباح والممثليْن نادين نسيب نجيم وقصي خولي.
ولفت عياش إلى أنه وافق على الدور لأنه "محوري وترتكز عليه انطلاقة الأحداث الدرامية في العمل، فضلاً عن كونه دوراً وطنياً يُسلّط الضوء على شهداء الجيش وقوى الأمن وهو بمثابة تحية لهم".
وأضاف في مقابلة: "جبران أثّر بالناس برمزيته، ووالدي لم يتمالك دموعه عندما شاهد حلقة الاستشهاد".
وتطرّق رامي إلى الكيمياء التمثيلية التي جمعته مع نادين في دور الشقيقيْن، مؤكداً شعور الأخوّة الذي لمسه معها، حتى خارج إطار المسلسل.
وعلى الصعيد الغنائي، عبّر رامي عن سعادته بأصداء أغنيته الأخيرة "دقي يا مزيكا"، وأعلن نيّته تقديم هدية قيّمة الى الجمهور مع حلول عيد الفطر، بالتعاون مع المنتج محسن جابر، الذي تمنّى له الصحة وسرعة التعافي من كورونا.
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