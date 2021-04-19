باسم ياخور ينتقد أحد المخرجين ويعبّر عن انزعاجه من الدراما المشتركة

انتقد النجم السوري باسم ياخور أحد المخرجين بكلمات قاسية، وحرص على عدم ذكر اسمه، فكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "مخرج يستخدم اسم ومهنة خاصة لشخصية في مسلسل كان من المفروض أن يكلف بإخراجه ولم يتم الاتفاق عليه، يستخدمه في مسلسل آخر أخرجه مؤخراً كنوع من النكاية بالشركة المنتجة وظناً منه أنه بهذه الطريقة يحرق الشخصية ويمنع استخدامها مستقبلاً، شيء مضحك وسخيف بالفعل".وكان ياخور قد أحدث ضجة كبيرة من خلال مقطع فيديو نشره على السوشيال ميديا ووجّه من خلاله انتقادات لاذعة الى الدراما العربية المشتركة، قائلاً: "هذه الموضة الدارجة أنا بسميها بدراما الفيديو كليب، قاعدة عم تصوري بفلل وبتصوريلي بأفخم سيارات بالعالم.. كله لابس ماركات وكله طالع يستعرض". وأضاف: "هلق اشتغلت هذا النوع على الأقل اشتغلته بعمل أو عملين، بس الحين ما يصير هذا النوع من الأعمال نشتغله".وأردف: "إذا دخلنا إلى صلب الشارع العربي وليس السوري فقط وما يريده نجد أنه يريد التغيير والتنويع".