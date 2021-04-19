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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. كانت تعاني من السرطان وتوفيت بكورونا (فيديو)
Lebanon 24
19-04-2021
|
13:25
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لم تتمكن النجمة فلة الجزائرية من منع نفسها من البكاء، في أحدث ظهور لها بعد وفاة شقيقتها الفنانة الجزائرية نعيمة عباسية، عصر الأحد بعد صراع مع مرض السرطان وفيروس كورونا.
وظهرت فلة الجزائرية في بث مباشر على موقع فيسبوك، وبدت من دون مكياج وفي غاية الحزن والإرهاق على رحيل شقيقتها، قائلة: "الله جاب الله أخد.. روحنا متغلاش على ربي.. نعيمة راحت لكن باقية معانا".
ولفتت إلى أن شقيقتها كانت تعاني من مرض السرطان منذ أن كانت بعمر 30 عاما وزاد عليها الأمر بسبب وباء كورونا في الأيام الأخيرة، مشددة على أنها كانت توأم روحها وارتاحت من مرضها وذهبت لجنة الرحمن أفضل من الدنيا.
وأكدت أن شقيقتها كانت "الجسر الوحيد الذي يربطها بوطنها الجزائر، ولا تعرف كيف ستعيش من دونها وهي وحيدة في فرنسا".
وطالبت فلة جمهورها بالدعاء لشقيقتها، معبرة عن حزنها الشديد لأنها تحاول منذ السفر من فرنسا الى الجزائر لرؤية اختها ولكنها لا تستطيع الدخول بسبب ظروف وباء كورونا.
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