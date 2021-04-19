بعد دخول يوسف الخال المستشفى وشفائه من كورونا... هذه تطورات إصابة نيكول سابا!

كشفت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، اليوم الاثنين، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وأعلنت سابا شفاءها من الفيروس، بعد أن جاءت نتيجة مسحتها "سلبية"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وكان أعلن الممثل يوسف الخال شفاءه من "كورونا" بعدما دخل المستشفى وتلقّى العلاج لمدّة 7 أيام رغم إخفاء هذا الأمر.
لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها اهمّ شي لأنك بتحسّ انك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص..
الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة🙏🏻 ويلّي جايي اكيد احلى.. لأنك اقوى🙌🏻💪🏻#Grateful #nicolesaba#COVID19 #negative
— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) April 19, 2021
لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها اهمّ شي لأنك بتحسّ انك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص..
الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة🙏🏻 ويلّي جايي اكيد احلى.. لأنك اقوى🙌🏻💪🏻#Grateful #nicolesaba#COVID19 #negative