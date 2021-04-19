بعد دخول يوسف الخال المستشفى وشفائه من كورونا... هذه تطورات إصابة نيكول سابا!

كشفت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، اليوم الاثنين، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.



وأعلنت سابا شفاءها من الفيروس، بعد أن جاءت نتيجة مسحتها "سلبية"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.



وغردت نيكول سابا لمتابعيها: "لما بتطلع مسحتك سلبية بتحس كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة ترغب في تفجيرها وتنطلق منها أهم شيء لأنك تشعر أنك ما كنت عايش وكل شيء كان واقف حولك والوقت لا ينتهي أبد.. الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة وما هو قادم اكيد احلى.. لأنك أقوى".وكانت نيكول سابا أعلنت، قبل أسبوع، عن إصابتها وزوجها الفنان، يوسف الخال، بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان أعلن الممثل يوسف الخال شفاءه من "كورونا" بعدما دخل المستشفى وتلقّى العلاج لمدّة 7 أيام رغم إخفاء هذا الأمر.



لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة بدّك تفجّرها وتنطلق منها اهمّ شي لأنك بتحسّ انك ما كنت عايش وكل شي كان واقف حوليك والوقت ما عم يخلص..

الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة🙏🏻 ويلّي جايي اكيد احلى.. لأنك اقوى🙌🏻💪🏻#Grateful #nicolesaba#COVID19 #negative — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) April 19, 2021

وكشف الخال في تغريدة عبر تويتر" أنه دخل المستشفى من دون الإعلان عن الأمر حيث قال: "دخلت المستشفى في 10 من هذا الشهر وخرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي"