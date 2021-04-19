فنون ومشاهير

بعد دخول يوسف الخال المستشفى وشفائه من كورونا... هذه تطورات إصابة نيكول سابا!

Lebanon 24
19-04-2021 | 19:15
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كشفت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، اليوم الاثنين، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت سابا شفاءها من الفيروس، بعد أن جاءت نتيجة مسحتها "سلبية"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.


وغردت نيكول سابا لمتابعيها: "لما بتطلع مسحتك سلبية بتحس كأنك خلقت عن جديد وعندك طاقة رهيبة ترغب في تفجيرها وتنطلق منها أهم شيء لأنك تشعر أنك ما كنت عايش وكل شيء كان واقف حولك والوقت لا ينتهي أبد.. الحمدلله على نعمة الشفاء والصحة وما هو قادم اكيد احلى.. لأنك أقوى".

وكانت نيكول سابا أعلنت، قبل أسبوع، عن إصابتها وزوجها الفنان، يوسف الخال، بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان أعلن الممثل يوسف الخال شفاءه من "كورونا" بعدما دخل المستشفى وتلقّى العلاج لمدّة 7 أيام رغم إخفاء هذا الأمر.


وكشف الخال في تغريدة عبر  تويتر" أنه دخل المستشفى من دون الإعلان عن الأمر حيث قال: "دخلت المستشفى في 10 من هذا الشهر وخرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي"

المصدر: سبوتنيك
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