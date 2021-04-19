فيديو يشعل الجبهة.. "ولعت" بين "الحدّادين" عبر "تويتر"

اشتعلت جبهة منصّة "تويتر" بين الاعلامي هشام حداد والممثل اللبناني رودني الحداد وذلك على خلفية الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل لاعتصام أمام وزارة العدل، والذي قال فيه أحد المتظاهرين للمحامي في التيار "الوطني الحر" وديع عقل: "اجت الاوامر بالانسحاب" من دون أن ينتبه للمايكروفون الذي التقط صوته مباشرة على الهواء.

وتعليقاً على ذلك، علّق هشام حداد: "خلص، اجت الأوامر ننسحب من التحرك العفوي، بزيادة استرجاع ودايع لليوم...لما نقلكن كل شي منسق من اولو لاخرو للاستعمال بالبازار السياسي ما تبقو تجاوبونا بدونكيشوتياتكن".

خلص، اجت الأوامر ننسحب من التحرك العفوي، بزيادة استرجاع ودايع لليوم...



— Hicham haddad (@HichamHaddad57) April 19, 2021

#عشتو_وقود_ورح_تموتو_وقود لما نقلكن كل شي منسق من اولو لاخرو للاستعمال بالبازار السياسي ما تبقو تجاوبونا بدونكيشوتياتكن #اوبا_ياوديع

التغريدة هذه دفعت بالممثل رودني الحداد المناصر للتيار "الوطني الحر" للردّ على هشام بالقول: "بضحِّك أكتر بس يحكي جدّْ ⁧‫كنت و بعدك و بتضلّ".

بضحِّك أكتر بس يحكي جدّْ #كنت_وبعدك_وبتضلّ https://t.co/UALdZAW0o0

— Rodney El Haddad (@RodneyHaddad) April 19, 2021

‬⁩ وما هي الا لحظات حتى جاءه ردّ اكثر قساوة من هشام الذي قال: عالقليلة صرلي 12 سنة هالشاشة بنجاح مستمر مش قاعد بلا شغل لأني ما بوعا تلات ايام عفرد سحبة!".

عالقليلة صرلي ١٢ سنة هالشاشة بنجاح مستمر مش قاعد بلا شغل لأني ما بوعا تلات ايام عفرد سحبة#كوكو_جامبو#انخع_فشش#العيلة_بستان https://t.co/e9Llilvk5a