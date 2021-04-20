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لقاء مصالحة بين الأميرين وليام وهاري... هكذا كانت الأجواء

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:00
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أشار تقرير لصحيفة The Sun البريطانية إلى أن جلسة عقدت بين الأمير تشارلز وولديه الأميرين وليام وهاري على هامش مراسم جنازة الجد الأمير فيليب.

 

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من الأسرة الملكية قولها إن هذا اللقاء استمر لنحو ساعتين وإنه جرى في قلعة وندسور بعيداً عن أضواء كاميرات المصورين.

 

وأضاف: "ما زال الوقت مبكراً جداً. لكن يمكننا أن نأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى" مع الإشارة إلى أن الأمير الراحل فيليب كان يرغب في القيام بها.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله إنه لا يمكن معرفة مضمون الحديث الذي دار بين الأمراء. وذكرت أن الأجواء بين وليام وهاري اتسمت بالود قبل أن ينضم إليهما والدهما.

 

وأشارت إلى أن الأمير هاري قد يبقى في بريطانيا من أجل الاحتفال بيوم ميلاد جدته الـ95 غداً الأربعاء 21 نيسان 2021. ومن الممكن أن ينضم إلى شقيقه من أجل إزاحة الستار عن تمثال والدتهما الأميرة الراحلة ديانا الذي وضع في قصر كينسينغتو، علماً أن حفلاً قد يقام لهذه الغاية في الأول من تموز المقبل.

المصدر: لها
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