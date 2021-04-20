سوزان نجم الدين تكشف حقيقة علاقتها بأيمن زيدان.. "ما صار نصيب" (فيديو)

حلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة قناة "القاهرة والناس". وردت في هذا الإطار على أسئلة تتعلق بحياتها الشخصية.

وقالت إنه لا وجود لأي علاقة بينها وبين مواطنها الفنان السوري أيمن زيدان. وعلقت بأن الحب يتحول مع مرور الوقت إلى علاقة ثقة وصداقة واحترام وإنها ترى في زيدان زميلاً عزيزاً. وعن سبب عدم زواجهما قالت "ما صار نصيب" لافتة إلى أن زيدان كان عند الحديث عن هذا الأمر يعيش مرحلة الطلاق.

وأضافت: "بفترة زواجي أنا التزمت بزوجي مليون بالمية وما كان في حب بحياتي غيره. الحب بيفضل موجود بس بيتحول الى حب من نوع آخر".

وتوجهت إلى زيدان بالقول: "إنت انسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن لأن الفرح بيلبقلك. إرجع أيمن اللي كلنا بنعرفه".

كما تحدثت عن حقيقة طلب الفنان المصري محمد منير يدها وقالت إن هذا كان ضرباً من المزاح معبرة عن حبها الكبير له ولصوته، مشيرة إلى انه قدم لها الدعم عند ذهابها إلى مصر.