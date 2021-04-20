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فنون ومشاهير
عاصي الحلاني يوجه رسالة إلى الآباء والأبناء
Lebanon 24
20-04-2021
|
21:00
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يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لطرح ألبومه الجديد في عيد الفطر المقبل، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني من مختلف اللهجات، حيث أكد الحلاني أن ألبومه الجديد مع روتانا سيحتوي على أغنية خليجية، وأخرى عراقية، بالإضافة إلى الألوان اللبنانية التي اعتاد جمهوره على سماعها منه، ورغم أن عاصي الحلاني ونجله الوليد قد ظهرا في أكثر من مناسبة وبعدة برامج تلفزيونية، وقدما مقاطع غنائية مشتركة، إلا أنهما سيجتمعان رسمياً في أغنية "حبيبي" وهو أول ديو بينهما، وهو أحد أغاني ألبوم عاصي المقبل.
وكان مفترضاً أن يتم تصوير هذا الكليب في لبنان، ولكن الظروف جعلتهما يصوراه في دبي تحت إشراف المخرج أحمد المنجد.
وعن هذا الكليب قال الحلاني بأنه يعكس حقيقة العلاقة الجميلة التي تجمعه بابنه الوليد، مؤكداً أن الكليب بشكل عام هو رسالة إلى الأهل والأبناء، لتكون العلاقة بينهما إيجابية ومبنية على الصدق والصراحة، وشكر عاصي الحلاني اهتمام "زهرة الخليج" بمواكبة أخباره، وقال إنها المنبر الإعلامي المميز الذي يرافقني منذ بداية مشواري الإعلامي.
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