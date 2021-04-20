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فنون ومشاهير
ابنة سعيد صالح تكشف كيف ظهر والدها في "ملوك الجدعنة"
Lebanon 24
20-04-2021
|
23:00
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كشفت هند، ابنة النجم سعيد صالح عن مفاجأة قدمها لها المخرج أحمد خالد موسى خلال حلقات مسلسل "ملوك الجدعنة"، في مشهد استوحاه من والدها.
وأوضحت ابنة الفنان الراحل عن تفاصيل الأمر من خلال تعليق كتبته على "فيسبوك": "أول يوم رمضان صديقي الأستاذ أحمد خالد موسى مخرج مسلسل (ملوك الجدعنة) قالي في مشهد بالحلقة الخامسة مخصوص عشانك وأن المشهد مستوحى من حوار لبابا".
أضافت: "طبعا أنا كل اللي جه في دماغي أنه مشهد في فيلم أو مسلسل، وبقيت أركز وأركز أكتر في (سلام يا صاحبي) بالذات لأن الناس بتقول من قبل ما تتفرج على المسلسل إنه نسخة منه مع أن المسلسل مالوش أي علاقة بالفيلم فعلا".
وأكدت هند أن المفاجأة كانت أن الإشارة جاءت خلال حوار مقتبس من حديث والدها عن تجربة السجن، موضحة: "لما جت الحلقة الخامسة ولقيت الفنان محمد عبد العظيم قال الحوار المكتوب في الصورة .. وقفت وصقفت ودمعت وحسيت بشوية مشاعر مش فاهماها".
يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.
المصدر: لها
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