فنون ومشاهير

نجم عالمي يحرم ابنه الوحيد من الميراث... ويتبرع بـ350 مليون دولار!

Lebanon 24
21-04-2021 | 06:00
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في مفاجأة غريبة، تداولت وسائل الاعلام العالمية معلومات عن قرار النجم الصيني جاكي شان بحرمان ابنه الوحيد جايسي من الورث، علماً أن ثروته تقدر بنحو 350 مليون دولار.

وذكر موقع "هندوستان تايمز" الأميركي تفاصيل عن القصة الغريبة، ولفت إلى أن النجم العالم يرغب بالتبرع بكامل ثروته للجمعيات الخيرية، وبذلك سيتم حرمان ابنه الوحيد من الميراث.

وقال جاكي شان عن إبنه: "إن كان قادراً سوف يصنع المال الخاص بنفسه، وأما إذا كان غير قادر فسوف يضيع أموالي التي جنيتها".

وأضاف أنه نادم لعدم التحاق ولده بالجيش، موضحا أن الخدمة العسكرية كانت ستساهم في بناء شخصيته بشكلٍ أفضل.

يذكر أن جايسي هو النجل الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، ويعمل الآن ممثلاً ومغنياً، وقد قبض عليه في عام 2014 بسبب حيازة المخدرات. وهذا ما دفع والده للاعتذار عن ابنه، والقول إنّه فشل في تعليم ابنه الوحيد والذي أنجبه من جوان لين التي تزوجها عام 1982.
المصدر: لها
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