فنون ومشاهير

مشهد جريء يجمع دانييلا رحمة وباسم مغنية يُحدث ضجة ويثير الانتقادات... هذا ما حدث (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2021 | 09:00
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أحدث أحد مشاهد مسلسل "للموت" ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، واعتبر هذا المشهد جريئاً ومثيراً للجدل وظهر فيه كل من الممثل باسم مغنية والممثلة دانييلا رحمة.

 

ففي الحلقة الثامنة من العمل الذي يعرض في شهر رمضان المبارك تمت المواجهة بين عمر الذي يؤدي دوره مغنية وريم التي تجسد دانييلا شخصيتها فضلاً عن سحر التي تقوم بدورها الفنانة ماغي بو غصن.

 

وفي هذا السياق قام عمر بضرب ريم على مؤخرتها. وتداول المقطع عدد كبير من الحسابات الناشطة على المواقع. وأطلق هذا الأمر موجة من التعليقات حيث استغرب الكثيرون ذلك وتساءلوا عن فائدة ودواعي هذه الحركة وتعرضوا بالانتقاد للقيمين على العمل خصوصاً أنه يعرض في شهر رمضان.

 

يُشار إلى أن المسلسل يجمع عدداً من وجوه الشاشة اللبنانية والسورية ويشارك فيه إلى جانب ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية كل من محمد الأحمد، خالد القيش، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، علماً أنه من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

المصدر: لها
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